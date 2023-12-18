Известно, почему мама четверых детей из Верхней Пышмы просила о помощи

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В начале декабря женщина по имени Елена Иванова из Верхней Пышмы перестала выходить на связь. Перед этим она отвела детей в школу. Впоследствии оказалось, что женщина позвонила из подвала и просила помочь ей выбраться. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов вышли на связь с Еленой и предложили ей помощь, она ответила, что справится сама.
В итоге Елена вернулась домой самостоятельно. По ее словам, она поругалась со своим возлюбленным, и по этой причине долгое время была у разных знакомых и не появлялась дома, сообщает полиция Верхней Пышмы.
Ранее сообщалось, что труп полураздетой девушки обнаружили во дворе около многоэтажки в Екатеринбурге.