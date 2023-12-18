tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В Верхней Пышме нашли потерявшуюся маму четверых детей

Известно, почему мама четверых детей из Верхней Пышмы просила о помощи

18 декабря 2023, 16:20
Фото: Midjourney

В Верхней Пышме нашли потерявшуюся маму четверых детей

Примерно две недели велись поиски мамы четверых детей из Верхней Пышмы.

В начале декабря женщина по имени Елена Иванова из Верхней Пышмы перестала выходить на связь. Перед этим она отвела детей в школу. Впоследствии оказалось, что женщина позвонила из подвала и просила помочь ей выбраться. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов вышли на связь с Еленой и предложили ей помощь, она ответила, что справится сама.

В итоге Елена вернулась домой самостоятельно. По ее словам, она поругалась со своим возлюбленным, и по этой причине долгое время была у разных знакомых и не появлялась дома, сообщает полиция Верхней Пышмы.

Ранее сообщалось, что труп полураздетой девушки обнаружили во дворе около многоэтажки в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге стало известно имя главной мамы Урала
Узнать подробнее
Читайте также:
19-летнего юношу ищут в Свердловской области. На момент пропажи ему было 3 годаБлогер Лещев из Краснотурьинска заявил о пропаже цепочки и кольца его погибшей женыУшедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи
#Происшествия#Дети#Полиция#ЧП#Пропажа#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43