Известно, почему мама четверых детей из Верхней Пышмы просила о помощи

В начале декабря женщина по имени Елена Иванова из Верхней Пышмы перестала выходить на связь. Перед этим она отвела детей в школу. Впоследствии оказалось, что женщина позвонила из подвала и просила помочь ей выбраться. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов вышли на связь с Еленой и предложили ей помощь, она ответила, что справится сама.