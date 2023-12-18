Известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Врачи не смогли спасти мальчика, он умер до больницы. Известно, что подросток учился в 8-м классе, он был целеустремленным ребенком, занимающимся спортом. Все бои парень выигрывал, однако в день соревнований что-то пошло не так. Ребенок пропустил несколько ударов, один из которых стал решающим для его жизни.
Как сообщают представители правоохранительных органов Свердловской области, предполагается, что ребенок получил удар в печень и спустя мгновение упал. На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.
Вместе с тем Telegram-канал Ural Mash отмечает, что противник погибшего ребенка продолжал наносить удары после того, как подросток упал и не мог подняться. Только когда мальчик отошел в угол арены, бой прекратили. Дежурный врач стал оказывать помощь.
Теперь тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу, которая выявит причины его гибели.
Ранее сообщалось, что школьница покончила с собой в Качканаре.