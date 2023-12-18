Известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований

Врачи не смогли спасти мальчика, он умер до больницы. Известно, что подросток учился в 8-м классе, он был целеустремленным ребенком, занимающимся спортом. Все бои парень выигрывал, однако в день соревнований что-то пошло не так. Ребенок пропустил несколько ударов, один из которых стал решающим для его жизни.