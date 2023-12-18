tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Первоуральске ведут расследование по гибели подростка во время соревнований

Известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований

18 декабря 2023, 10:50
Фото: 1MI

В Первоуральске ведут расследование по гибели подростка во время соревнований

В Первоуральске случилась трагедия, 14-летнему подростку стало плохо во время спортивных состязаний по боксу.

Врачи не смогли спасти мальчика, он умер до больницы. Известно, что подросток учился в 8-м классе, он был целеустремленным ребенком, занимающимся спортом. Все бои парень выигрывал, однако в день соревнований что-то пошло не так. Ребенок пропустил несколько ударов, один из которых стал решающим для его жизни.

Как сообщают представители правоохранительных органов Свердловской области, предполагается, что ребенок получил удар в печень и спустя мгновение упал. На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.

Вместе с тем Telegram-канал Ural Mash отмечает, что противник погибшего ребенка продолжал наносить удары после того, как подросток упал и не мог подняться. Только когда мальчик отошел в угол арены, бой прекратили. Дежурный врач стал оказывать помощь.

Теперь тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу, которая выявит причины его гибели.

Ранее сообщалось, что школьница покончила с собой в Качканаре.

После гибели 8-летней девочки в Артемовском проводится проверка
Узнать подробнее
Читайте также:
После гибели 1,5-годовалого ребенка под Алапаевском возбуждено уголовное делоНазвана возможная причина гибели ребенка после купания в СочиВ СК и МВД рассказали подробности гибели ребенка в водоеме Асбеста
#Происшествия#Дети#Полиция#ЧП#Смерть ребенка#18+#Подросток#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43