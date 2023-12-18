Каток в парке им. Бондина заработал в Нижнем Тагиле

Руководство парка Бондина объявило об открытии ледового катка для всех желающих. Зимний аттракцион будет работать в зависимости от погодных условий со вторника по воскресенье, в понедельник в парке отдыха традиционный выходной. Время работы с 12:30 до 21:00, вход платный, но стоимость зависит от наличия коньков.