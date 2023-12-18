Каток в парке им. Бондина заработал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Руководство парка Бондина объявило об открытии ледового катка для всех желающих. Зимний аттракцион будет работать в зависимости от погодных условий со вторника по воскресенье, в понедельник в парке отдыха традиционный выходной. Время работы с 12:30 до 21:00, вход платный, но стоимость зависит от наличия коньков.
Для любителей покататься на льду будет работать заточка коньков. Она осуществляется по вторникам и пятницам с 13:00 по 18:00. Чистка льда осуществляется ежедневно в 14:00 и 16:00.
Также в центре Нижнего Тагила заработает еще один каток — на проспекте Строителей. В парке Металлургов местные жители уже катаются. Второй год подряд тагильчане и гости города получают возможность кататься на открытом катке внушительного размера. В Екатеринбурге также открылся каток для массового катания в парке Маяковского.