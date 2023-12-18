Когда и на сколько взлетят цены за ЖКХ в Свердловской области

Сообщается, что изменения коснутся всех муниципальных образований региона со второго полугодия будущего года. Все тарифы вырастут примерно на 9,6%. Вместе с тем в Екатеринбурге этот параметр будет выше и составит — 9,8%. В целом по всей России с нового года тарифы ЖКХ увеличатся. В каждом регионе показатели повышения тарифов будут отличаться в соответствии с решениями местных властей.