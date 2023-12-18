Когда и на сколько взлетят цены за ЖКХ в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Согласно указу Евгения Куйвашева, стоимость коммунальных услуг снова увеличится летом будущего года.
Сообщается, что изменения коснутся всех муниципальных образований региона со второго полугодия будущего года. Все тарифы вырастут примерно на 9,6%. Вместе с тем в Екатеринбурге этот параметр будет выше и составит — 9,8%. В целом по всей России с нового года тарифы ЖКХ увеличатся. В каждом регионе показатели повышения тарифов будут отличаться в соответствии с решениями местных властей.
Ранее сообщалось, что глава страны Путин отметил, что для пенсионеров будет отменена комиссия банкам при оплате услуг ЖКХ.