tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Тарифы на ЖКХ увеличатся в Свердловской области в 2024 году

Когда и на сколько взлетят цены за ЖКХ в Свердловской области

18 декабря 2023, 15:28
Фото: Midjourney

Тарифы на ЖКХ увеличатся в Свердловской области в 2024 году

В 2024 году коммунальные услуги в Свердловском регионе снова увеличатся в цене.

Согласно указу Евгения Куйвашева, стоимость коммунальных услуг снова увеличится летом будущего года.

Сообщается, что изменения коснутся всех муниципальных образований региона со второго полугодия будущего года. Все тарифы вырастут примерно на 9,6%. Вместе с тем в Екатеринбурге этот параметр будет выше и составит — 9,8%. В целом по всей России с нового года тарифы ЖКХ увеличатся. В каждом регионе показатели повышения тарифов будут отличаться в соответствии с решениями местных властей.

Ранее сообщалось, что глава страны Путин отметил, что для пенсионеров будет отменена комиссия банкам при оплате услуг ЖКХ.

Работнику ЖКХ в Екатеринбурге грозит тюрьма за секс с несовершеннолетним кузеном
Узнать подробнее
Читайте также:
Комиссии за ЖКХ для пенсионеров будут отмененыИз-за умершей матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублейВ Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ
#Экономика#Свердловская область#ЖКХ#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Оплата ЖКХ#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43