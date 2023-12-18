Лежал без сознания на пороге: в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
ЧП случилось в ночь с 17 на 18 декабря. Пожарным стало известно о возгорании примерно в три часа ночи, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Горело подсобное помещение на первом этаже в доме №46 по улице Пихтовая. Для тушения пламени выезжали 11 спасателей. Попасть внутрь у пожарных получилось не сразу. Им пришлось спиливать дверь.
Внутри горели личные вещи и предметы интерьера. У порога лежал мужчина, он был без сознания. Предположительно, это местный дворник. Его увезла скорая.
Выяснилось, что у 59-летнего тагильчанина 50% ожогов тела. Он находится в тяжелом состоянии.
Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей. Потушили пожар за десять минут. Предварительно известно, что пожар начался из-за неосторожного курения. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии спасли жизнь двум пенсионерам. Они вывели их из горящего дома.