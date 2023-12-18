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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Мужчина чуть заживо не сгорел в ночном пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле

Лежал без сознания на пороге: в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо

18 декабря 2023, 13:08
Фото: Отдел надзорной деятельности

Мужчина чуть заживо не сгорел в ночном пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле

На Вагонке в Нижнем Тагиле произошел пожар. Пострадал мужчина.

ЧП случилось в ночь с 17 на 18 декабря. Пожарным стало известно о возгорании примерно в три часа ночи, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Горело подсобное помещение на первом этаже в доме №46 по улице Пихтовая. Для тушения пламени выезжали 11 спасателей. Попасть внутрь у пожарных получилось не сразу. Им пришлось спиливать дверь.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Внутри горели личные вещи и предметы интерьера. У порога лежал мужчина, он был без сознания. Предположительно, это местный дворник. Его увезла скорая.

Выяснилось, что у 59-летнего тагильчанина 50% ожогов тела. Он находится в тяжелом состоянии.

Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей. Потушили пожар за десять минут. Предварительно известно, что пожар начался из-за неосторожного курения. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии спасли жизнь двум пенсионерам. Они вывели их из горящего дома.

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