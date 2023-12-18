Названы самые эффективные способы избавления от плесени в доме

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В беседе с NEWS.ru Чаплин отметил, что перекись водорода более бюджетна и безопасна, чем другие средства. Кроме этого он призвал использовать для выведения, а также профилактики плесени эфирные масла лаванды, розмарина, чайного дерева. Он отметил, что многое зависит от вида плесени (белая, зеленая, розовая или другая) и количества пораженных участков.
Безопасны, по словам Чаплина, средства с натриевой солью и борной кислотой. Также можно применять продающуюся в магазинах «Белизну», средства, содержащие белый уксус, лимонную кислоту, пищевую соду, нашатырный спирт, раствор йода. Их используют, как в чистом виде, так и в растворах.