Опасный канцероген: в 10 раз превысил норму бензапирен в воздухе Тагила в сентябре

Бензапирен относится к группе ароматических соединений и имеет первый класс опасности. Попав в организм человека, вещество накапливается и приводит к необратимым изменениям. В первую очередь бензапирен — это причина онкологических заболеваний, а также он может внедряться в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения.