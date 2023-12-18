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Высокое загрязнение воздуха бензапиреном зафиксировано Нижнего Тагила в сентябре

Опасный канцероген: в 10 раз превысил норму бензапирен в воздухе Тагила в сентябре

18 декабря 2023, 12:00
Фото: tagilcity.ru

Высокое загрязнение воздуха бензапиреном зафиксировано Нижнего Тагила в сентябре

«Уральское УГМС» выявило один случай высокого загрязнения воздуха на территории Свердловской области за период с января по октябрь 2023 года. Он произошел в Нижнем Тагиле.

Пробы воздуха, взятые в сентябре на станции, которая расположена в районе Сухоложского поселка, показали, что в воздухе было высокое загрязнение бензапиреном. Среднесуточная показатель составил 10,4 ПДК. Это единственный случай высокого загрязнения по всей Свердловской области с начала 2023 года.

Бензапирен относится к группе ароматических соединений и имеет первый класс опасности. Попав в организм человека, вещество накапливается и приводит к необратимым изменениям. В первую очередь бензапирен — это причина онкологических заболеваний, а также он может внедряться в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения.

Сухоложский поселок на протяжении всего остается лидером по количеству фиксируемых превышений вредных веществ. На расстоянии около километра от станции УГМС расположено коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Помимо превышения бензапирена, в сентябре пост мониторинга 38 раз ловил превышение сероводорода. Максимальный показатель вещества составлял 2 ПДК.

39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
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