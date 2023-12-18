Пенсионеры чуть не сгорели заживо в доме в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Известно, что пожар росгвардейцы заметили во время патрулирования территории. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.
Прапорщик полиции Роман Сажаев, сержант полиции Иван Морозов и младший сержант Арсений Безукладников сразу же позвонили в ЕДДС. На место выехали пожарные.
В это же время росгвардейцы сломали входную дверь и увидели, что внутри находятся люди. Они вывели 69-летнюю бабушку и 71-летнего дедушку на улицу. В результате пожилая пара не пострадала.
Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик из Кургана спас из пожара двоих своих братьев и сестру.