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Росгвардейцы спасли двух пенсионеров из пожара в Каменске-Уральском

Пенсионеры чуть не сгорели заживо в доме в Каменске-Уральском

18 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI

Росгвардейцы спасли двух пенсионеров из пожара в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском росгвардейцы спасли жизнь двум пенсионерам. Они вывели их из полыхающего дома.

Известно, что пожар росгвардейцы заметили во время патрулирования территории. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Прапорщик полиции Роман Сажаев, сержант полиции Иван Морозов и младший сержант Арсений Безукладников сразу же позвонили в ЕДДС. На место выехали пожарные.

В это же время росгвардейцы сломали входную дверь и увидели, что внутри находятся люди. Они вывели 69-летнюю бабушку и 71-летнего дедушку на улицу. В результате пожилая пара не пострадала.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик из Кургана спас из пожара двоих своих братьев и сестру.

СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря
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