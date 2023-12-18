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Рейд по ТЦ состоялся в Екатеринбурге

Полицейские нагрянули в торговые центры Екатеринбурга

18 декабря 2023, 08:24
Фото: 1MI

Рейд по ТЦ состоялся в Екатеринбурге

В торговых центрах Екатеринбурга состоялся рейд. Он прошел 15 и 16 декабря.

Его провели полицейские в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили порядка 70 граждан и составили более 10 административных протоколов.

Представители ПДН провели более 150 профилактических бесед с несовершеннолетними. Девять подростков отвезли в отдел полиции. А на их родителей составили административные протоколы.

Кроме того, был выявлен факт незаконного оборота наркотиков на проспекте Космонавтов. У 38-летнего мужчины был изъят сверток с незаконным веществом.

Также был проверен киоск, находящийся на остановке. Из него изъяли 80 литров спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге состоялся рейд по киоскам. Его устроили представители администрации.

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#Полиция#Рейд#Торговый центр#Родители#Несовершеннолетние#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Административные протоколы
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