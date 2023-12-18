Полицейские нагрянули в торговые центры Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Его провели полицейские в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили порядка 70 граждан и составили более 10 административных протоколов.
Представители ПДН провели более 150 профилактических бесед с несовершеннолетними. Девять подростков отвезли в отдел полиции. А на их родителей составили административные протоколы.
Кроме того, был выявлен факт незаконного оборота наркотиков на проспекте Космонавтов. У 38-летнего мужчины был изъят сверток с незаконным веществом.
Также был проверен киоск, находящийся на остановке. Из него изъяли 80 литров спиртосодержащей продукции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге состоялся рейд по киоскам. Его устроили представители администрации.