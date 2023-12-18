Прокуратура Невьянска начала проверку в связи с аварией на водозаборе

Во время проверки «Водоканала» сотрудники надзорного органа выяснят, соблюдался ли закон о постоянном снабжении горожан коммунальными услугами, а также принятие необходимых мер по ликвидации ЧП, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.