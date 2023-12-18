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«Водоканал» в Невьянске проверят из-за коммунальной аварии на водозаборе

Прокуратура Невьянска начала проверку в связи с аварией на водозаборе

18 декабря 2023, 05:23
Фото: 1MI

«Водоканал» в Невьянске проверят из-за коммунальной аварии на водозаборе

В Невьянске была организована проверка организации «Водоканал» из-за трех сломавшихся насосов на водозаборе.

Во время проверки «Водоканала» сотрудники надзорного органа выяснят, соблюдался ли закон о постоянном снабжении горожан коммунальными услугами, а также принятие необходимых мер по ликвидации ЧП, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В зависимости от итогов проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 17 декабря 2023 года в Невьянске случилась авария: оборвалась ЛЭП, из-за чего сломались насосы и отключилось электричество. 14 тысяч человек остались без воды и тепла.

Коммунальная авария в Нижнем Тагиле на Вагонке ликвидирована
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#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Вода#Холодная вода#Отопление#Невьянск#ЧП#Резерв#Коммунальные услуги#Электроснабжение#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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