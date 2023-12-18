Скончалась одна из старейших музыкантов Нижнего Тагила Нина Горновая

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По словам коллег, Нина Горновая была очень талантливым и мудрым человеком, великолепным музыкантом, педагогом и концертмейстером, а также блестящим исполнителем фортепианного отделения школы.
С Ниной Горновой ушла целая эпоха нашей школы. Светлая память дорогому человеку и замечательному музыканту! Мы всегда будем помнить Вас. Ваш светлый образ навсегда останется в наших душах и сердцах, — написали на странице ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова ВКонтакте.
Прощание с педагогом состоится 21 декабря 2023 года в 14.00 в «Реквиеме», сообщили журналисту TagilCity.ru в музыкальной школе.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Нины Всеволодовны Горновой.
Напомним, в конце ноября 2023 года в Нижнем Тагиле после болезни умерла мастер по лаковой росписи, член Союза художников России Светлана Контур.