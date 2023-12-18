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В Нижнем Тагиле скончалась преподаватель музыкальной школы №1 Нина Горновая

Скончалась одна из старейших музыкантов Нижнего Тагила Нина Горновая

18 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле скончалась преподаватель музыкальной школы №1 Нина Горновая

В Нижнем Тагиле умерла одна из старейших музыкантов ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Нина Всеволодовна Горновая.

По словам коллег, Нина Горновая была очень талантливым и мудрым человеком, великолепным музыкантом, педагогом и концертмейстером, а также блестящим исполнителем фортепианного отделения школы.

С Ниной Горновой ушла целая эпоха нашей школы. Светлая память дорогому человеку и замечательному музыканту! Мы всегда будем помнить Вас. Ваш светлый образ навсегда останется в наших душах и сердцах, — написали на странице ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова ВКонтакте.
Фото: ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова ВКонтакте

Прощание с педагогом состоится 21 декабря 2023 года в 14.00 в «Реквиеме», сообщили журналисту TagilCity.ru в музыкальной школе.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Нины Всеволодовны Горновой.

Напомним, в конце ноября 2023 года в Нижнем Тагиле после болезни умерла мастер по лаковой росписи, член Союза художников России Светлана Контур.

Художница и мастер по росписи подносов скончалась в Нижнем Тагиле
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