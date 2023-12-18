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В Екатеринбурге замерзшего в сугробе младенца отключили от ИВЛ

Стало известно состояние замерзшего в сугробе в Екатеринбурге ребенка

18 декабря 2023, 11:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге замерзшего в сугробе младенца отключили от ИВЛ

От аппарата ИВЛ отключили новорожденного ребенка из Екатеринбурга, который ранее был найден в сугробе под окном. Его состояние медики оценивают, по-прежнему, как тяжелое.

В связи с этим сейчас медики готовят малыша к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что малышу оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что ранее ребенка в сугробе нашел прохожий. Он отогрел его в своей машине и вызвал скорую и полицию. Выяснилось, что он родился не более суток назад у 20-летней матери, после чего она выставила его на улицу. Позднее она заявила, что была изнасилована.

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#Ребенок#Здоровье#Реанимация#Медики#Новорожденные#18+#Екатеринбург#ИВЛ#Дарья Сорокина#Сугроб
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