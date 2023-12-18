Стало известно состояние замерзшего в сугробе в Екатеринбурге ребенка

Напомним, что ранее ребенка в сугробе нашел прохожий. Он отогрел его в своей машине и вызвал скорую и полицию. Выяснилось, что он родился не более суток назад у 20-летней матери, после чего она выставила его на улицу. Позднее она заявила, что была изнасилована.