Стало известно состояние замерзшего в сугробе в Екатеринбурге ребенка

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В связи с этим сейчас медики готовят малыша к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Отмечается, что малышу оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что ранее ребенка в сугробе нашел прохожий. Он отогрел его в своей машине и вызвал скорую и полицию. Выяснилось, что он родился не более суток назад у 20-летней матери, после чего она выставила его на улицу. Позднее она заявила, что была изнасилована.