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Светофоры отключат в центре Нижнего Тагила

Светофоры временно перестанут работать в центре Нижнего Тагила

18 декабря 2023, 04:39
Фото: 1MI

Светофоры отключат в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в районе перекрестка улиц Мира — Циолковского временно отключат электричество 18 декабря 2023 года.

Из-за того, что электроснабжение не будет подаваться, на перекрестке некоторое время не будет действовать светофор, рассказали в нижнетагильском ЦОДДД.

Отключение запланировано с 13:30 до 16:00.

Напомним, 24 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле были отключены светофоры на перекрестке Ленина — Октябрьской революции из-за того, что проводились коммунальные работы под землей.

Светофоры на данном перекрестке были отключены до 29 ноября. При этом они работали со стороны проспекта Мира.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Светофоры#Перекресток#Отключение#Дорожное движение#Елизавета Зиборова#ЦОДД
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