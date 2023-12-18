Светофоры временно перестанут работать в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Из-за того, что электроснабжение не будет подаваться, на перекрестке некоторое время не будет действовать светофор, рассказали в нижнетагильском ЦОДДД.
Отключение запланировано с 13:30 до 16:00.
Напомним, 24 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле были отключены светофоры на перекрестке Ленина — Октябрьской революции из-за того, что проводились коммунальные работы под землей.
Светофоры на данном перекрестке были отключены до 29 ноября. При этом они работали со стороны проспекта Мира.