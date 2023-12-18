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Жители Нижнего Тагила назвали нелюбимые занятия перед Новым годом

Тагильчане рассказали, чем не любят заниматься в канун Нового года

18 декабря 2023, 07:21
Фото: Midjourney

Жители Нижнего Тагила назвали нелюбимые занятия перед Новым годом

Жители Нижнего Тагила рассказали, какие у них самые нелюбимые занятия перед новым годом. Выяснилось, что больше всего тагильчане не любят готовить и убираться.

Так, 17% поучаствовавших в опросе граждан заявили, что перед Новым годом они не любят готовить праздничные блюда, а еще 13% — убираться. Опрос провели социологи сервиса SuperJob.

Каждый десятый тагильчанин недоволен спешкой и суетой, а 7% не хотят выбирать и упаковывать подарки. Покупать продукты не любят 5% опрошенных, а 3% не нравятся новогодние траты.

Еще 2% жителей не любят украшать дом и елку, а 1% не нравится само ожидание праздника, приглашение гостей.

А 33% респондентов заявили, что им нравятся все новогодние дела. А 4% недовольны всем. 8% респондентов заявили, что они просто не празднуют Новый год.

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#Общество#Нижний Тагил#Продукты#Новый год#Елка#Подарки#Праздники#Опрос#Дарья Сорокина
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