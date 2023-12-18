Тагильчане рассказали, чем не любят заниматься в канун Нового года

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Так, 17% поучаствовавших в опросе граждан заявили, что перед Новым годом они не любят готовить праздничные блюда, а еще 13% — убираться. Опрос провели социологи сервиса SuperJob.
Каждый десятый тагильчанин недоволен спешкой и суетой, а 7% не хотят выбирать и упаковывать подарки. Покупать продукты не любят 5% опрошенных, а 3% не нравятся новогодние траты.
Еще 2% жителей не любят украшать дом и елку, а 1% не нравится само ожидание праздника, приглашение гостей.
А 33% респондентов заявили, что им нравятся все новогодние дела. А 4% недовольны всем. 8% респондентов заявили, что они просто не празднуют Новый год.
Ранее ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви.