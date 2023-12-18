Три подростка пострадали в ДТП на трассе Ревда — Курганово

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Published Сегодня, 06:59
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Молодой человек, управляя автомобилем, ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В произошедшей аварии пострадали пятеро человек. Трое из них — подростки 17 и 16 лет. Им сейчас оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, 15 декабря 2023 года в Екатеринбурге иномарка Chevrolet Lanos влетела в грузовую машину, так как водитель не смог справиться с управлением. Юношу, сидевшего за рулем Chevrolet, доставили медучреждение.