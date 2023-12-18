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18-летний водитель автомобиля ВАЗ влетел в фуру на трассе Ревда — Курганово

Три подростка пострадали в ДТП на трассе Ревда — Курганово

18 декабря 2023, 06:59
Фото: УГИБДД по Свердловской области

18-летний водитель автомобиля ВАЗ влетел в фуру на трассе Ревда — Курганово

В Свердловской области произошла дорожная авария с участием автомобиля ВАЗ и фуры Volvo на дороге Ревда — Курганово. Есть пострадавшие. ДТП случилось 17 декабря 2023 года.

Молодой человек, управляя автомобилем, ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В произошедшей аварии пострадали пятеро человек. Трое из них — подростки 17 и 16 лет. Им сейчас оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, 15 декабря 2023 года в Екатеринбурге иномарка Chevrolet Lanos влетела в грузовую машину, так как водитель не смог справиться с управлением. Юношу, сидевшего за рулем Chevrolet, доставили медучреждение.

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