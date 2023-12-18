tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Девушка в Екатеринбурге обнаружена мертвой на улице

Труп полураздетой девушки обнаружили во дворе около многоэтажки в Екатеринбурге

18 декабря 2023, 03:56
Фото: 1MI

Девушка в Екатеринбурге обнаружена мертвой на улице

В Екатеринбурге нашли мертвой девушку, которая лежала в жилом дворе. Инцидент случился 17 декабря 2023 года.

Предварительно, девушке было 25 лет. Она лежала полураздетой и в наушниках. Тело вскоре после того, как обнаружили, прикрыли, пишет Е1.

По словам одной из местных жительниц, к месту происшествия вызвали сотрудников скорой помощи и полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле в поселке Старатель было найдено тело отца восьмилетнего ребенка. 10 декабря 2023 года мужчина купил сыну продукты, после чего ушел из дома и с тех пор не возвращался.

Мальчик рассказал о пропаже отца в школе. Заместитель директора, узнав об инциденте, обратилась в полицию.

Трупы двух женщин найдены в доме в Свердловской области. Они могли задохнуться
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьница покончила с собой в КачканареСоседи слышали скандал: мертвая девушка найдена под окнами дома в ЕкатеринбургеТруп мужчины найден на заборе в Каменске-Уральском
#Происшествия#Смерть#Полиция#Труп#Скорая помощь#Двор#Девушка#Тело#ЧП#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Погибшая#Инцидент
Подпишитесь
Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила
16 декабря, 14:41
Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены
16 декабря, 15:05
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
16 декабря, 10:48
Будет ли двойная пенсия в Свердловской области в декабре 2023
16 декабря, 12:33