Труп полураздетой девушки обнаружили во дворе около многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Предварительно, девушке было 25 лет. Она лежала полураздетой и в наушниках. Тело вскоре после того, как обнаружили, прикрыли, пишет Е1.
По словам одной из местных жительниц, к месту происшествия вызвали сотрудников скорой помощи и полиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле в поселке Старатель было найдено тело отца восьмилетнего ребенка. 10 декабря 2023 года мужчина купил сыну продукты, после чего ушел из дома и с тех пор не возвращался.
Мальчик рассказал о пропаже отца в школе. Заместитель директора, узнав об инциденте, обратилась в полицию.