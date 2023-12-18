В 3,5 раза выросло число получивших поддержку Корпорации МСП предприятий

Рост — в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом. Это стало возможным благодаря расширению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП и увеличению квоты закупок государственных компаний у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. В соответствии со стратегией развития Корпорации МСП по итогам 2025 года каждый пятый предприниматель в Российской Федерации будет получать правительственную поддержку. Это будет достигнуто путем цифровизации мер поддержки и упрощения процедур их получения, пишут РИА Новости.