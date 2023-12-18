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В 3,5 раза выросло число получивших поддержку Корпорации МСП предприятий

В 3,5 раза выросло число получивших поддержку Корпорации МСП предприятий

18 декабря 2023, 08:35
Фото: piqsels.com
В текущем году каждый 12-й представитель бизнеса получил поддержку от правительства по линии Корпорации МСП. В 2022 году каждое 17-е малое и среднее предприятие воспользовалось мерами поддержки федерального института развития.

Рост — в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом. Это стало возможным благодаря расширению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП и увеличению квоты закупок государственных компаний у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. В соответствии со стратегией развития Корпорации МСП по итогам 2025 года каждый пятый предприниматель в Российской Федерации будет получать правительственную поддержку. Это будет достигнуто путем цифровизации мер поддержки и упрощения процедур их получения, пишут РИА Новости.

Согласно данным на текущий год, лидирующими в получении поддержки от Корпорации МСП среди всех предприятий малого и среднего бизнеса являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Среди крупных регионов лидерами являются Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (каждый девятый предприниматель получает поддержку).

Анализ Корпорации МСП демонстрирует, что предприятия, получившие государственную поддержку, показывают рост дохода в размере 19% и увеличение занятости на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия, не получившие правительственную поддержку, смогли увеличить на 6% доход, но сократили занятость на 3%.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что благодаря цифровизации государство сегодня может предлагать меры поддержки предпринимателям на основе анализа их деятельности. В конце 2022 года была запущена цифровая платформа МСП.РФ, которая точно определяет потребности каждой компании на конкретном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, соответствующую ее бизнесу. В случае отказа пользователь платформы всегда знает причины такого решения и может быстро устранить недостатки.

Напомним, что расширение государственной поддержки предпринимательства, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Этот проект был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Нацпроект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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