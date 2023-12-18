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В Екатеринбурге таксист доверил телефон пассажиру и лишился 4,5 тысяч

В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с карты

18 декабря 2023, 07:51
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге таксист доверил телефон пассажиру и лишился 4,5 тысяч

В Пионерском районе Екатеринбурга задержан менеджер по аренде недвижимости, который списал со счета таксиста 4,5 тысячи рублей.

Известно, что вечером 13 декабря примерно в 21:30 водитель обратился в полицию. Пострадавшему 37 лет, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Мужчина рассказал, что средства пропали после очередного заказа. В тот день в обеденное время таксист принял очередную заявку. Во время поездки пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить. Сделав звонок, он вернул смартфон. А уже после поездки мужчине пришло сообщение о переводе его денег на чужой счет.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркотики 29-летний мужчина. Он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Тагильчанин в черной кепке украл 7 тысяч с потерянной банковской карты
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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Кража#Наркотики#Преступление#Судимость#Пассажир#Таксист#18+#Дарья Сорокина
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