В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с карты

Мужчина рассказал, что средства пропали после очередного заказа. В тот день в обеденное время таксист принял очередную заявку. Во время поездки пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить. Сделав звонок, он вернул смартфон. А уже после поездки мужчине пришло сообщение о переводе его денег на чужой счет.