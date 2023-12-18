В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с карты

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Известно, что вечером 13 декабря примерно в 21:30 водитель обратился в полицию. Пострадавшему 37 лет, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
Мужчина рассказал, что средства пропали после очередного заказа. В тот день в обеденное время таксист принял очередную заявку. Во время поездки пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить. Сделав звонок, он вернул смартфон. А уже после поездки мужчине пришло сообщение о переводе его денег на чужой счет.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркотики 29-летний мужчина. Он во всем сознался.
Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.