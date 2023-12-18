В Екатеринбурге полиция выяснила, кому принадлежал потерянный на 12 лет револьвер

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как сообщает «КП-Екатеринбург», в ноябре оружие было найдено монтажником, прокладывающим кабель в доме. Впоследствии мужчина заявил о находке в правоохранительные органы.
Известно, что пистолет был в черном пакете. Собственником оружия оказался мужчина из Талицы Евгений. На его поиски ушло почти 2 месяца.
Сообщается, что Евгений был судим ранее. На днях представители полиции провели допрос мужчины, на котором он сообщил, что жил в доме 12 лет назад. Именно тогда, по словам задержанного, он нашел пистолет в мусорном баке, а затем отнес его на чердак.
Полицейские возбудили уголовное дело на мужчину по ст 222 УК РФ за незаконное хранение оружия. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце.