В Екатеринбурге полиция выяснила, кому принадлежал потерянный на 12 лет револьвер

Сообщается, что Евгений был судим ранее. На днях представители полиции провели допрос мужчины, на котором он сообщил, что жил в доме 12 лет назад. Именно тогда, по словам задержанного, он нашел пистолет в мусорном баке, а затем отнес его на чердак.