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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

В Екатеринбурге монтажник случайно нашел на чердаке пистолет

В Екатеринбурге полиция выяснила, кому принадлежал потерянный на 12 лет револьвер

18 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI

В Екатеринбурге монтажник случайно нашел на чердаке пистолет

В Екатеринбурге на чердаке дома нашли оружие.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», в ноябре оружие было найдено монтажником, прокладывающим кабель в доме. Впоследствии мужчина заявил о находке в правоохранительные органы.

Известно, что пистолет был в черном пакете. Собственником оружия оказался мужчина из Талицы Евгений. На его поиски ушло почти 2 месяца.

Сообщается, что Евгений был судим ранее. На днях представители полиции провели допрос мужчины, на котором он сообщил, что жил в доме 12 лет назад. Именно тогда, по словам задержанного, он нашел пистолет в мусорном баке, а затем отнес его на чердак.

Полицейские возбудили уголовное дело на мужчину по ст 222 УК РФ за незаконное хранение оружия. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Оружие#ЧП#Огнестрельное оружие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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