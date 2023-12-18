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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Кургане мальчик вытащил через окно горящего дома братьев и сестру

В Кургане 12-летний мальчик спас братьев и сестер из горящего дома

18 декабря 2023, 06:56
Фото: Midjourney

В Кургане мальчик вытащил через окно горящего дома братьев и сестру

В Кургане 12-летний мальчик вынес из горящего дома маленьких братьев и сестру. Братьям 5 и 6 лет, а сестре два года.

Это произошло в СНТ «Заречный». Тогда в частном доме находились только дети. 12-летний мальчик присматривал за младшими братьями и сестрой, сообщает региональное МЧС.

Фото: МЧС по Курганской области.

Начался пожар, и мальчик увидел пламя за дверью их комнаты. Он позвонил маме и все рассказал. Женщина приказала ему выбегать из дома. Однако единственный путь на улицу уже был охвачен огнем.

Тогда мальчик настежь открыл окно и стал по одному выносить на улицу братьев и сестру. После этого он отвел их соседям. Пламя спасатели ликвидировали быстро. Теперь ребенка нагрядят.

Ранее в Екатеринбурге загорелась высоковольтная ЛЭП, которая находится рядом с Солнечным микрорайоном. Спасатели потушили конструкцию за 15 минут.

СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря
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#Происшествия#Пожар#Дети#Спасение#Курган#Герой#Дарья Сорокина
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