В Кургане 12-летний мальчик спас братьев и сестер из горящего дома

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Это произошло в СНТ «Заречный». Тогда в частном доме находились только дети. 12-летний мальчик присматривал за младшими братьями и сестрой, сообщает региональное МЧС.
Начался пожар, и мальчик увидел пламя за дверью их комнаты. Он позвонил маме и все рассказал. Женщина приказала ему выбегать из дома. Однако единственный путь на улицу уже был охвачен огнем.
Тогда мальчик настежь открыл окно и стал по одному выносить на улицу братьев и сестру. После этого он отвел их соседям. Пламя спасатели ликвидировали быстро. Теперь ребенка нагрядят.
Ранее в Екатеринбурге загорелась высоковольтная ЛЭП, которая находится рядом с Солнечным микрорайоном. Спасатели потушили конструкцию за 15 минут.