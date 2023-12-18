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Published Сегодня, 14:11

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На допрос вызвана директор спортцентра из Первоуральска после смерти боксера

В Первоуральске директора центра вызвали на допрос после смерти боксера

18 декабря 2023, 14:11
Фото: 1MI

На допрос вызвана директор спортцентра из Первоуральска после смерти боксера

Директора центра в Первоуральске Анастасию Евдокимову, где скончался 14-летний спортсмен, вызвали на допрос в Следственный комитет.

Ее заместитель также пообщается со следователями, пишет Ура.ру.

С собой они взяли заверенную документацию. По словам Анастасии, в случившемся ее не обвиняют.

Известно, что на допросе Анастасия расплакалась, вспоминая своего воспитанника. Анастасия рассказала, что у спортсмена были все важные медсправки и допуск к соревнованиям.

Мальчик получил несколько ударов, после чего потерял сознание. Бой был остановлен. Медсестра стала оказывать помощь боксерам, а через семь минут приехала скорая, рассказала тренер.

Далее мальчика отвезли в хирургической отделение одной из больниц. По данным инсайдера, перед боем были проверены перчатки, и амуницию. График боев мальчика не был перегружен.

Напомним, что 14-летний мальчик умер после спарринга. Ранее чемпион Егор Мехонцев высказал мнение, что причиной смерти боксера мог стать удар по голове.

14-летний спортсмен в Первоуральске скончался во время соревнований по боксу
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