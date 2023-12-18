В Первоуральске директора центра вызвали на допрос после смерти боксера

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Ее заместитель также пообщается со следователями, пишет Ура.ру.
С собой они взяли заверенную документацию. По словам Анастасии, в случившемся ее не обвиняют.
Известно, что на допросе Анастасия расплакалась, вспоминая своего воспитанника. Анастасия рассказала, что у спортсмена были все важные медсправки и допуск к соревнованиям.
Мальчик получил несколько ударов, после чего потерял сознание. Бой был остановлен. Медсестра стала оказывать помощь боксерам, а через семь минут приехала скорая, рассказала тренер.
Далее мальчика отвезли в хирургической отделение одной из больниц. По данным инсайдера, перед боем были проверены перчатки, и амуницию. График боев мальчика не был перегружен.
Напомним, что 14-летний мальчик умер после спарринга. Ранее чемпион Егор Мехонцев высказал мнение, что причиной смерти боксера мог стать удар по голове.