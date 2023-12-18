В Первоуральске избили до смерти двухлетнюю девочку

Известно, что изначально женщина с детьми жила в Екатеринбурге, а затем они уехали в соседний город. Вместе с тем сообщается, что все дети всегда были грязными и голодными. На них всегда кричали взрослые, отмечают соседи семьи. По словам знакомых, женщине нельзя было отдавать детей, поскольку она может им навредить.