В Первоуральске избили до смерти двухлетнюю девочку

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Мама девочки рассказывала, что дочь получила травмы после того, как упала с горки, однако на теле ребенка найдены гематомы. Впоследствии мама девочки рассказывала, что ее бил сожитель, в связи с чем мужчину арестовали.
Известно, что изначально женщина с детьми жила в Екатеринбурге, а затем они уехали в соседний город. Вместе с тем сообщается, что все дети всегда были грязными и голодными. На них всегда кричали взрослые, отмечают соседи семьи. По словам знакомых, женщине нельзя было отдавать детей, поскольку она может им навредить.
Однако, как известно, семья на учете не состояла, но все дети были в синяках и ссадинах. На данный момент родственники собираются лишить мать погибшей 2-летней девочки родительских прав.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на соревнованиях.