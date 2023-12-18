В Первоуральске возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на соревнованиях

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По словам представителей СК по Свердловской области, СК Первоуральска возбудил уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего школьника на турнире по боксу.
В воскресенье, 17 декабря, подросток участвовал в соревнованиях по боксу и пропустил несколько ударов, один из которых погубил парня. После ударов и потери сознания школьнику пытался помочь дежурный медик на соревнованиях, а также вызванная бригада скорой помощи, однако ребенка спасти не удалось.
В результате случившегося инцидента СК Первоуральска возбудил уголовное дело по ст 109 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося, а также проводят экспертизы и выясняют причины гибели ребенка. Впоследствии по результатам проведенных мер будут приняты положения по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований.