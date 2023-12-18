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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

СК Первоуральска возбудил дело из-за смерти ребенка на турнире по боксу

В Первоуральске возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на соревнованиях

18 декабря 2023, 12:04
Фото: Midjourney

СК Первоуральска возбудил дело из-за смерти ребенка на турнире по боксу

В Первоуральске в минувшее воскресенье погиб 14-летний подросток на соревнованиях, в связи с чем СК Первоуральска возбудил уголовное дело.

По словам представителей СК по Свердловской области, СК Первоуральска возбудил уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего школьника на турнире по боксу.

В воскресенье, 17 декабря, подросток участвовал в соревнованиях по боксу и пропустил несколько ударов, один из которых погубил парня. После ударов и потери сознания школьнику пытался помочь дежурный медик на соревнованиях, а также вызванная бригада скорой помощи, однако ребенка спасти не удалось.

В результате случившегося инцидента СК Первоуральска возбудил уголовное дело по ст 109 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося, а также проводят экспертизы и выясняют причины гибели ребенка. Впоследствии по результатам проведенных мер будут приняты положения по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований.

"Каждые шесть-семь минут погибает один ребенок"
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#Общество#Происшествия#Ребенок#Дети#Соревнования#Криминал#ЧП#Бокс#Смерть ребенка#18+#Инцидент#Камилла Булгакова
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