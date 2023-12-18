В Первоуральске возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на соревнованиях

В воскресенье, 17 декабря, подросток участвовал в соревнованиях по боксу и пропустил несколько ударов, один из которых погубил парня. После ударов и потери сознания школьнику пытался помочь дежурный медик на соревнованиях, а также вызванная бригада скорой помощи, однако ребенка спасти не удалось.