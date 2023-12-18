В Свердловской области учителя получат более 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как сообщает региональный департамент информполитики, выплаты школьным учителям в регионе составят сотни тысяч рублей.
Конкурс на получение премий главы области проводился по 10 направлениям. Сообщается, что победители станут обладателями 270 тысяч рублей. Учителя, находящиеся на вторых местах, станут обладателями 220 тысяч, и, наконец, за третье место преподавателям дадут по 160 тысяч.
Ранее сообщалось, что муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение». Данная награда предоставляется тем, кто внес вклад в развитие муниципалитетов.