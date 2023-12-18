В Свердловской области учителя получат более 150 тысяч рублей

Конкурс на получение премий главы области проводился по 10 направлениям. Сообщается, что победители станут обладателями 270 тысяч рублей. Учителя, находящиеся на вторых местах, станут обладателями 220 тысяч, и, наконец, за третье место преподавателям дадут по 160 тысяч.