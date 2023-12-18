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Published Сегодня, 11:31

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Десятки учителей Свердловской области получат сотни тысяч рублей

В Свердловской области учителя получат более 150 тысяч рублей

18 декабря 2023, 11:31
Фото: 1MI

Десятки учителей Свердловской области получат сотни тысяч рублей

Согласно решению свердловского главы региона Евгения Куйвашева, 30 преподавателей школ станут обладателями премиальных выплат.

Как сообщает региональный департамент информполитики, выплаты школьным учителям в регионе составят сотни тысяч рублей.

Конкурс на получение премий главы области проводился по 10 направлениям. Сообщается, что победители станут обладателями 270 тысяч рублей. Учителя, находящиеся на вторых местах, станут обладателями 220 тысяч, и, наконец, за третье место преподавателям дадут по 160 тысяч.

Ранее сообщалось, что муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение». Данная награда предоставляется тем, кто внес вклад в развитие муниципалитетов.

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