Вода не горячая: ремонт теплотрассы продолжается в Алтайском микрорайоне Тагила

Ремонт теплотрассы продолжается в Нижнем Тагиле после аварии в выходные

В Нижнем Тагиле после аварии на Ленинградском проспекте ресурсники понизили параметры теплоносителя. Температура в батареях и кранах в домах и соцобъектах на Вагонке снова низкая. «Горэнерго» ведет работы по устранению течи в месте аварии.