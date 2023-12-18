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Ремонт теплотрассы продолжается в Нижнем Тагиле после аварии в выходные

Вода не горячая: ремонт теплотрассы продолжается в Алтайском микрорайоне Тагила

18 декабря 2023, 18:29
Фото: tagilcity.ru

Ремонт теплотрассы продолжается в Нижнем Тагиле после аварии в выходные

В Нижнем Тагиле после аварии на Ленинградском проспекте ресурсники понизили параметры теплоносителя. Температура в батареях и кранах в домах и соцобъектах на Вагонке снова низкая. «Горэнерго» ведет работы по устранению течи в месте аварии.

18 декабря на возле здания строительного супермаркета на Ленинградском проспекте  снова работала техника. Поблизости дежурил пожарный расчет, был настроен насос для откачки воды.

Только вчера вернули отопление, сегодня опять придется включать обогреватели и греть воду ребенку, чтобы нормально помыться. И отопление, и горячая вода дома еле теплые. Хорошо, что не -30 на улице, — комментирует TagilCity.ru ситуацию житель микрорайона.
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем ТагилеЛиквидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Ликвидация коммунальной аварии на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

По словам очевидца, напротив автомойки вода из колодца идет верхом. Вся дорога от строительного супермаркета до гаражей залита теплой водой. Авария произошла 16 декабря. 

В администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru пояснили, что специалисты коммунальных служб продолжают работу на месте. О сроках ликвидации населению сообщат дополнительно. 

Жители Невьянска остались без воды и тепла из-за аварии
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