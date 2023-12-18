Вода не горячая: ремонт теплотрассы продолжается в Алтайском микрорайоне Тагила

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
18 декабря на возле здания строительного супермаркета на Ленинградском проспекте снова работала техника. Поблизости дежурил пожарный расчет, был настроен насос для откачки воды.
Только вчера вернули отопление, сегодня опять придется включать обогреватели и греть воду ребенку, чтобы нормально помыться. И отопление, и горячая вода дома еле теплые. Хорошо, что не -30 на улице, — комментирует TagilCity.ru ситуацию житель микрорайона.
По словам очевидца, напротив автомойки вода из колодца идет верхом. Вся дорога от строительного супермаркета до гаражей залита теплой водой. Авария произошла 16 декабря.
В администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru пояснили, что специалисты коммунальных служб продолжают работу на месте. О сроках ликвидации населению сообщат дополнительно.