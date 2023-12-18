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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил Михаил Мишустин

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил Михаил Мишустин

18 декабря 2023, 12:59
Фото: 1MI
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств государств СНГ осмотрели выставку-форум «Россия». Высокие гости отметили творческую составляющую в представлении регионов нашей страны.

Так, Северная столица взяла за основу концепцию «Петербургского кинотеатра», который раскрывает особый характер города на Неве, повествует об основных исторических событиях и потенциале, пишет tass.ru.

Ленинградская область представляет специальный игровой стол со знаковыми объектами: Выборгским замком, портом Усть-Луга, курортом «Игора».

Свердловская область на своём стенде показывает промышленную ретроспективу развития области, начиная со знаменитых заводов Демидова.

Стенд Челябинской области соответствует лозунгу «Всё начинается с человека и его мечты». Он рассказывает о достижениях региона в различных сферах — от спорта и до современной промышленности.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.

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