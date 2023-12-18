Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил Михаил Мишустин

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Так, Северная столица взяла за основу концепцию «Петербургского кинотеатра», который раскрывает особый характер города на Неве, повествует об основных исторических событиях и потенциале, пишет tass.ru.
Ленинградская область представляет специальный игровой стол со знаковыми объектами: Выборгским замком, портом Усть-Луга, курортом «Игора».
Свердловская область на своём стенде показывает промышленную ретроспективу развития области, начиная со знаменитых заводов Демидова.
Стенд Челябинской области соответствует лозунгу «Всё начинается с человека и его мечты». Он рассказывает о достижениях региона в различных сферах — от спорта и до современной промышленности.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.