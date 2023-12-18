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Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

18 декабря 2023, 06:49
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе жители Нижнего Тагила заметили выбросы над городом, режим НМУ продлили еще на пять дней, а также стало известно про уголовное дело в отношении трех мужчин, которые срезали почву в Висимском заповеднике. Главные экологические события в Нижнем Тагиле с 11 по 17 декабря.

На прошедшей неделе станции УГМС в четырех районах Нижнего Тагила не зафиксировали превышение вредных веществ. Данные на сайте ведомства опубликованы за период с 11 по 14 декабря. Ловили ли посты государственного мониторинга атмосферы превышение выбросов в выходные, пока неизвестно. При этом жители города вечером 15 декабря и весь день 16-го ощущали в воздухе неприятные химические запахи.

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Кроме того, с 11 по 15 декабря в городе продлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В такие дни промышленные предприятия обязаны снижать объем выбросов.

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Уголовное дело заведено на трех жителей Свердловской области, которые срезали 300 квадратных метров почвы на территории Висимского заповедника. При этом они повредили несколько деревьев. Ущерб оценен в 8 млн рублей. Расследование дела находится на контроле областной прокуратуры.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Уголовное дело#Анна Григорьева#НМУ#Выбросы#Почва
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