Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
На прошедшей неделе станции УГМС в четырех районах Нижнего Тагила не зафиксировали превышение вредных веществ. Данные на сайте ведомства опубликованы за период с 11 по 14 декабря. Ловили ли посты государственного мониторинга атмосферы превышение выбросов в выходные, пока неизвестно. При этом жители города вечером 15 декабря и весь день 16-го ощущали в воздухе неприятные химические запахи.
Кроме того, с 11 по 15 декабря в городе продлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В такие дни промышленные предприятия обязаны снижать объем выбросов.
Уголовное дело заведено на трех жителей Свердловской области, которые срезали 300 квадратных метров почвы на территории Висимского заповедника. При этом они повредили несколько деревьев. Ущерб оценен в 8 млн рублей. Расследование дела находится на контроле областной прокуратуры.