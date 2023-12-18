Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе станции УГМС в четырех районах Нижнего Тагила не зафиксировали превышение вредных веществ. Данные на сайте ведомства опубликованы за период с 11 по 14 декабря. Ловили ли посты государственного мониторинга атмосферы превышение выбросов в выходные, пока неизвестно. При этом жители города вечером 15 декабря и весь день 16-го ощущали в воздухе неприятные химические запахи.