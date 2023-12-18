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Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Женщина и двое детей скончались в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

18 декабря 2023, 10:16
Фото: Полиция Прикамья

Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на автодороге произошло смертельное ДТП. Погибли женщина и двое детей. Трагедия случилась в дневное время 17 декабря.

Предварительно известно, что 34-летняя водитель машины марки Kia выехала на встречку. Там она столкнулась с легковым авто и грузовиком, сообщили в полиции Прикамья.

Скончались все, кто находился в иномарке — сама водитель и двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Алапаевске суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновником в смертельной аварии. В том ДТП погибли два человека.

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