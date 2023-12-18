Женщина и двое детей скончались в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Предварительно известно, что 34-летняя водитель машины марки Kia выехала на встречку. Там она столкнулась с легковым авто и грузовиком, сообщили в полиции Прикамья.
Скончались все, кто находился в иномарке — сама водитель и двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновником в смертельной аварии. В том ДТП погибли два человека.