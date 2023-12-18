Житель Екатеринбурга спросил у полицейских сколько времени. После этого его избили

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что 13 августа 2023 года двое полицейских применили у подъезда дома №34ж по ул. Ползунова насилие по отношению к местному жителю. Гражданин обратился к стражам порядка, чтобы узнать, сколько сейчас времени и пообщаться на бытовые темы.
В результате полицейские проведи личный досмотр вещей мужчины, при этом они не оформляли протоколов об этом. Затем сотрудники надели на него наручники и поместили гражданина в спецавтомобиль.
После этого они отвезли екатеринбуржца в лес, где стали бить его руками и ногами по телу и голове. Затем они снова погрузили мужчину в спецмашину, и отвезли его сначала в больницу, а потом в полицию.
Уголовное дело вскоре будет передано в суд. Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы.
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