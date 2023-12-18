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В Екатеринбурге жители отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые окна

Жители Екатеринбурга отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые двери и окна

18 декабря 2023, 09:37
Фото: Свердловский облсуд

В Екатеринбурге жители отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые окна

Четыре года назад Елена и Владимир купили у ООО «Астра-С» однокомнатную квартиру по улице Чемпионов в Екатеринбурге. Однако в жилье они обнаружили множество дефектов: кривые двери и окна, деформированные дверные коробки, отслоение штукатурки и другое.

Через три года они привели домой специалиста для оценки этих недостатков, сообщает свердловский облсуд. Эксперт оценил, что в квартире имеются недочеты на 205 070 рублей. Супруги отправили застройщику претензию, но тот не отреагировал.

Тогда пара обратилась в суд. Там была назначена новая экспертиза. Выяснилось, что на устранение недостатков понадобится 165 409 рублей.

В результате эта сумма была взыскана в пользу супругов, а также неустойка — 50 тысяч рублей и по три тысячи рублей в пользу каждого супруга. Застройщик пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу.

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