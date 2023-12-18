Жители Екатеринбурга отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые двери и окна

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Через три года они привели домой специалиста для оценки этих недостатков, сообщает свердловский облсуд. Эксперт оценил, что в квартире имеются недочеты на 205 070 рублей. Супруги отправили застройщику претензию, но тот не отреагировал.
Тогда пара обратилась в суд. Там была назначена новая экспертиза. Выяснилось, что на устранение недостатков понадобится 165 409 рублей.
В результате эта сумма была взыскана в пользу супругов, а также неустойка — 50 тысяч рублей и по три тысячи рублей в пользу каждого супруга. Застройщик пытался обжаловать это решение, но безуспешно.
Ранее сообщалось, что работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу.