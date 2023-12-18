Жители Екатеринбурга отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые двери и окна

В Екатеринбурге жители отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые окна

Четыре года назад Елена и Владимир купили у ООО «Астра-С» однокомнатную квартиру по улице Чемпионов в Екатеринбурге. Однако в жилье они обнаружили множество дефектов: кривые двери и окна, деформированные дверные коробки, отслоение штукатурки и другое.