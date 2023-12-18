Жители Невьянска остались без воды и тепла из-за аварии

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Электроснабжение горожанам было восстановлено по линии резерва, а в связи с тем, что насосы сломались, в домах пропала холодная вода и отопление.
Горпрокуратура Невьянска начала проверку по данному инциденту. По ее итогам сотрудники ведомства примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 16 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле произошла авария на теплотрассе в Дзержинском районе. Поздним вечером того же дня аварию устранили.