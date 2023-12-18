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Updated Сегодня, 03:22

На водозаборе в Невьянске произошла коммунальная авария

Жители Невьянска остались без воды и тепла из-за аварии

18 декабря 2023, 03:22
Фото: 1MI

На водозаборе в Невьянске произошла коммунальная авария

В Невьянске из-за обрыва ЛЭП перестали работать насосы на Романовском водозаборе и отключилось электричество. Авария произошла 17 декабря 2023 года.

Электроснабжение горожанам было восстановлено по линии резерва, а в связи с тем, что насосы сломались, в домах пропала холодная вода и отопление.

Горпрокуратура Невьянска начала проверку по данному инциденту. По ее итогам сотрудники ведомства примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 16 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле произошла авария на теплотрассе в Дзержинском районе. Поздним вечером того же дня аварию устранили.

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#Происшествия#Прокуратура#Электричество#Вода#Холодная вода#Отопление#Невьянск#ЧП#Коммунальная авария#Резерв#Электроснабжение#Тепло#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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