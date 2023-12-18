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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Березовском женщина убила сожителя и воткнула нож в двоих других мужчин

Жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных

18 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI

В Березовском женщина убила сожителя и воткнула нож в двоих других мужчин

В Березовском женщина резала пиццу и ранила сожителя. До этого она ранила другого возлюбленного, а первого убила ножом.

Теперь женщине грозит десять лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее ее судили за убийство мужчины, с которым она жила. Это было в 2007 году. Выйдя из тюрьмы, она ранила свою новую пассию, за что вернулась в колонию еще на четыре года.

Освободилась женщина по УДО, вернулась в Березовский и стала работать дворником. В какой-то момент она нашла нового мужчину, они стали вместе жить, но во время одного из вечеров поссорились. Женщина резала в этот момент пиццу и этим же ножом ранила сожителя в живот.

Ему вовремя оказали медпомощь, поэтому он выжил. Суд состоится в ближайшее время, теперь женщине грозит 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу. Он прибил ее ноги к доске и поджег ее.

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