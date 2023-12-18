Жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных

Теперь женщине грозит десять лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее ее судили за убийство мужчины, с которым она жила. Это было в 2007 году. Выйдя из тюрьмы, она ранила свою новую пассию, за что вернулась в колонию еще на четыре года.