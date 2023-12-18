Жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Теперь женщине грозит десять лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее ее судили за убийство мужчины, с которым она жила. Это было в 2007 году. Выйдя из тюрьмы, она ранила свою новую пассию, за что вернулась в колонию еще на четыре года.
Освободилась женщина по УДО, вернулась в Березовский и стала работать дворником. В какой-то момент она нашла нового мужчину, они стали вместе жить, но во время одного из вечеров поссорились. Женщина резала в этот момент пиццу и этим же ножом ранила сожителя в живот.
Ему вовремя оказали медпомощь, поэтому он выжил. Суд состоится в ближайшее время, теперь женщине грозит 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу. Он прибил ее ноги к доске и поджег ее.