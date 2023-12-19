19 декабря отключат часть светофоров в Нижнем Тагиле

Отключение части светофоров запланировано 19 декабря в Нижнем Тагиле

График отключения электроэнергии на улицах города опубликовал «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил» на своей странице Вконтакте сегодня. Часть светофоров не будут работать.