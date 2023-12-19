19 декабря отключат часть светофоров в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По сообщению центра, в связи с отключениями электроэнергии неработающими будут следующие светофоры:
Служба призывает водителей соблюдать внимательность и осторожность!
Подобные отключения в городе происходят периодически по мере выполнения работ ведомством. Ранее сообщалось о внедрении интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на дорогах Тагила.
Всю информацию, связанную с прекращением подачи электроэнергии, ЦОДД оперативно размещает в социальной сети на своей официальной странице.