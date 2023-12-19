tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Отключение части светофоров запланировано 19 декабря в Нижнем Тагиле

19 декабря отключат часть светофоров в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 05:28

Отключение части светофоров запланировано 19 декабря в Нижнем Тагиле

График отключения электроэнергии на улицах города опубликовал «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил» на своей странице Вконтакте сегодня. Часть светофоров не будут работать.

По сообщению центра, в связи с отключениями электроэнергии неработающими будут следующие светофоры:

  • с 09:30 до 12:00 Свердловское шоссе — Горзеленхоз (ТЦ Depo);
  • с 09:30 до 12:00 пр. Ленина — ул. Островского (Музей);
  • с 10.00 до 15.00 Восточное шоссе — ул. Кулибина.

Служба призывает водителей соблюдать внимательность и осторожность!

Подобные отключения в городе происходят периодически по мере выполнения работ ведомством. Ранее сообщалось о внедрении интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на дорогах Тагила.

Всю информацию, связанную с прекращением подачи электроэнергии, ЦОДД оперативно размещает в социальной сети на своей официальной странице.

Общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие новогодние украшения появятся на улицах Нижнего Тагила?Неожиданно. ФНС разморозила счета «Гортранса» из Екатеринбурга
#Нижний Тагил#Касается каждого#Александра Логинова#Безопасность#ГИБДД#Водители#Электроэнергия#Светофоры#Отключение#Дорожное движение#Отключения#Безопасность движения#Отключение электроэнергии#Внимательность
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
17 декабря, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Вчера, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
17 декабря, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Вчера, 06:43