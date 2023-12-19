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66 свердловских медиков получат премии губернатора в сфере здравоохранения

66 врачей из Свердловской области получат премии губернатора

19 декабря 2023, 09:37
Фото: 1MI

66 свердловских медиков получат премии губернатора в сфере здравоохранения

В Свердловской области 66 медиков получат премии губернатора в сфере здравоохранения.

Это медработники из 19 муниципалитетов Свердловской области. 22 человека получат премии I степени (270 тысяч рублей), еще 22 — премии II степени (220 тысяч рублей), и еще 22 — премии III степени (160 тысяч рублей).

Лауреатов лично поздравил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 30 преподавателей получат более 150 тысяч рублей. Это премиальные выплаты.

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