66 врачей из Свердловской области получат премии губернатора

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Это медработники из 19 муниципалитетов Свердловской области. 22 человека получат премии I степени (270 тысяч рублей), еще 22 — премии II степени (220 тысяч рублей), и еще 22 — премии III степени (160 тысяч рублей).
Лауреатов лично поздравил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 30 преподавателей получат более 150 тысяч рублей. Это премиальные выплаты.