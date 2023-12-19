Автобус влетел в иномарку в Нижнем Тагиле. Один человек в больнице

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Авария случилась днем 18 декабря. Мужчина за рулем автобуса ехал в сторону улицы Садоводов. Когда он решил повернуть, то потерял управление и влетел в иномарку. В результате 21-летняя водитель Renault доставлена в больницу.
Сам водитель утверждает, что направлялся по личным делам.
Выяснилось, что стаж вождения у водителя автобуса составляет 22 года. Он в текущем году за нарушение ПДД привлекался 18 раз. Водитель иномарки управляет автомобилем два года. Она в этом году ни разу не привлекалась к ответственности, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, под Нижним Тагилом 18 декабря погибла женщина. Она управляла иномаркой. Женщина совершала обгон по трассе, но потеряла управление. В результате она влетела в грузовик.