Автобус влетел в иномарку в Нижнем Тагиле. Один человек в больнице

Выяснилось, что стаж вождения у водителя автобуса составляет 22 года. Он в текущем году за нарушение ПДД привлекался 18 раз. Водитель иномарки управляет автомобилем два года. Она в этом году ни разу не привлекалась к ответственности, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.