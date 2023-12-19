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Автобус столкнулся с иномаркой в районе 25 квартала в Нижнем Тагиле

Автобус влетел в иномарку в Нижнем Тагиле. Один человек в больнице

19 декабря 2023, 05:57
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Автобус столкнулся с иномаркой в районе 25 квартала в Нижнем Тагиле

Автобус Mercedes столкнулся с Renault Sandero в районе 25 квартала в Нижнем Тагиле. Один человек пострадал и находится в больнице.

Авария случилась днем 18 декабря. Мужчина за рулем автобуса ехал в сторону улицы Садоводов. Когда он решил повернуть, то потерял управление и влетел в иномарку. В результате 21-летняя водитель Renault доставлена в больницу.

Сам водитель утверждает, что направлялся по личным делам.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Выяснилось, что стаж вождения у водителя автобуса составляет 22 года. Он в текущем году за нарушение ПДД привлекался 18 раз. Водитель иномарки управляет автомобилем два года. Она в этом году ни разу не привлекалась к ответственности, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, под Нижним Тагилом 18 декабря погибла женщина. Она управляла иномаркой. Женщина совершала обгон по трассе, но потеряла управление. В результате она влетела в грузовик.

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