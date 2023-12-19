Бывших свердловских гаишников осудили за взятки, на которые они открыли заправку

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщают в Кировском районном суде Екатеринбурга, мужчины создали заправочную статью на вырученные нелегальным путем денежные средства от водителей.
Изначально мужчин обвиняли в совершении семи эпизодов преступлений. Впоследствии были обнаружены ещё несколько эпизодов. Теперь в совокупности наказание для каждого из фигурантов не превышает пяти лет.
Напомним, что мужчин задержали в 2021 году. Сообщается, что они тормозили водителей, проверяли на содержание алкоголя в организме, используя специальный алкотестер, а затем заставляли дать взятку в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Полученные деньги мужчины использовали для открытия заправки.
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