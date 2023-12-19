Бывших свердловских гаишников осудили за взятки, на которые они открыли заправку

Напомним, что мужчин задержали в 2021 году. Сообщается, что они тормозили водителей, проверяли на содержание алкоголя в организме, используя специальный алкотестер, а затем заставляли дать взятку в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Полученные деньги мужчины использовали для открытия заправки.