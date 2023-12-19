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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Бывших гаишников в Свердловской области дважды судили за взятки

Бывших свердловских гаишников осудили за взятки, на которые они открыли заправку

19 декабря 2023, 12:29
Фото: Midjourney

Бывших гаишников в Свердловской области дважды судили за взятки

Экс-работники ГИБДД из Екатеринбурга были приговорены к исправительным работам во второй раз за взятки.

Как сообщают в Кировском районном суде Екатеринбурга, мужчины создали заправочную статью на вырученные нелегальным путем денежные средства от водителей.

Изначально мужчин обвиняли в совершении семи эпизодов преступлений. Впоследствии были обнаружены ещё несколько эпизодов. Теперь в совокупности наказание для каждого из фигурантов не превышает пяти лет.

Напомним, что мужчин задержали в 2021 году. Сообщается, что они тормозили водителей, проверяли на содержание алкоголя в организме, используя специальный алкотестер, а затем заставляли дать взятку в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Полученные деньги мужчины использовали для открытия заправки.

Ранее сообщался график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле.

Членов ОПГ из числа экс-полицейских осудили за взятки в Екатеринбурге
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#Общество#ГИБДД#Взятка#Инспектор ГИБДД#Взятки#Инспекторы ГИБДД#Камилла Булгакова
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