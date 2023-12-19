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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Вице-губернатор Свердловской области обсудил грядущие выборы президента РФ

Чемезов отметил вклад сотрудников избирательной системы региона

19 декабря 2023, 11:20
Фото: Информационный портал Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области обсудил грядущие выборы президента РФ

Свердловский вице-губернатор Чемезов высказался о работе избирательных комиссий и будущих выборах президента в 2024 году.

На форуме в честь 30-летия избирательной системы Свердловской области, Олег Чемезов отметил, что за прошедшее время был сделан значимый прогресс. По его словам, были разработаны нормативные акты, разработана эффективная структура избирательных комиссий.

Чемезов заявил, что в регионе успешно развивается возможность удаленного электронного голосования. Важной задачей, на взгляд политика, становится обеспечение прозрачности грядущих выборов, чтобы каждый житель региона смог реализовать свои конституционные права. Об этом информирует информационный портал Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента.

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