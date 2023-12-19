Дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле и запрет на продажу алкоголя

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
27 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле состоится открытие ледового городка, о чем сообщила администрация города. Мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 20:00. В рамках программы запланировано участие первых лиц города и местных артистов. Кроме того, постановление мэрии предусматривает запрет на продажу алкоголя в определенном районе и работу правоохранительных органов на время проведения мероприятия.
В день открытия главной елки в Нижнем Тагиле будет запрещена продажа алкоголя в районе, ограниченном проспектом Мира, улицей Горошникова, улицей Пархоменко и улицей Карла Маркса. Такое решение было принято администрацией города и отражено в соответствующем постановлении.
ГИБДД в Нижнем Тагиле будет работать в новогодние каникулы, но по особому графику. Как сообщили в ведомстве, в связи с выходными прием заявлений по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности не будет осуществляться 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января. Однако, прием населения будет 3, 4 и 5 января. С 8 января РЭО ГИБДД Нижнего Тагила вернется к обычному графику работы.
Житель поселка под Нижним Тагилом был ранен во время службы на СВО и теперь не может добиться медпомощи. Все из-за того, что Кирилл, так зовут молодого человека, пошел на фронт, подписав контракт с ЧВК.
В январе 2024 года в Нижнем Тагиле планируется запуск нового типа транспорта на маршруте между Гальянкой и Вагонкой. Это будет гибридная модель под названием «Генерал», которая сможет вместить до 90 пассажиров.