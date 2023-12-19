Дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле и запрет на продажу алкоголя

ГИБДД в Нижнем Тагиле будет работать в новогодние каникулы, но по особому графику. Как сообщили в ведомстве, в связи с выходными прием заявлений по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности не будет осуществляться 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января. Однако, прием населения будет 3, 4 и 5 января. С 8 января РЭО ГИБДД Нижнего Тагила вернется к обычному графику работы.