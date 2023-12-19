Дополнен перечень льготных категорий имеющих право на социальную газификацию

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Соответствующую инициативу утвердили депутаты Гордумы Екатеринбурга. Ранее дополнить данный перечень предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона напомнил, что отдельным категориям граждан область компенсирует до 90% затрат и что вопрос расширения списка постоянно прорабатывается.
В частности, мера поддержки требуется людям с ограниченными возможностями здоровья. На текущий момент на учете в регионе состоят 176 инвалидов I группы и 160 человек, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, которым требуется помощь в подключении домов к газовым сетям, отмечают представители министерства социальной политики Свердловской области.
Указанной категории лиц, согласно принятому документу, до 31 декабря 2030 года будет оказываться поддержка в подключении домов. Также будут возмещаться до 90% расходов на газовое оборудование.
Президентская программа подразумевает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Дополнительно отмечается, что с 1 января 2024 году социальная газификация станет доступна и для бюджетников городов.
В льготном списке уже состоят малоимущие, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане, а также неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Россияне, получающие пенсию досрочно, в том числе по инвалидности, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны и инвалиды боевых действий также могут участвовать в программе, анонсированной президентом.
В ближайшее время в 2024 году в общей сложности в области голубое топливо получат еще 80 тысяч домов.
Ранее TagilCity.ru писал о выделении средств на проведение газа в частный сектор на Голом Камне в Нижнем Тагиле.