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Published Сегодня, 12:50

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Дополнен перечень льготных категорий имеющих право на социальную газификацию

Дополнен перечень льготных категорий имеющих право на социальную газификацию

19 декабря 2023, 12:50
Фото: 1MI
В Свердловской области в список добавятся инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. Для них станет доступна социальная газификация.

Соответствующую инициативу утвердили депутаты Гордумы Екатеринбурга. Ранее дополнить данный перечень предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона напомнил, что отдельным категориям граждан область компенсирует до 90% затрат и что вопрос расширения списка постоянно прорабатывается.

В частности, мера поддержки требуется людям с ограниченными возможностями здоровья. На текущий момент на учете в регионе состоят 176 инвалидов I группы и 160 человек, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, которым требуется помощь в подключении домов к газовым сетям, отмечают представители министерства социальной политики Свердловской области.

Указанной категории лиц, согласно принятому документу, до 31 декабря 2030 года будет оказываться поддержка в подключении домов. Также будут возмещаться до 90% расходов на газовое оборудование.

Президентская программа подразумевает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Дополнительно отмечается, что с 1 января 2024 году социальная газификация станет доступна и для бюджетников городов.

В льготном списке уже состоят малоимущие, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане, а также неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Россияне, получающие пенсию досрочно, в том числе по инвалидности, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны и инвалиды боевых действий также могут участвовать в программе, анонсированной президентом.

В ближайшее время в 2024 году в общей сложности в области голубое топливо получат еще 80 тысяч домов.

Ранее TagilCity.ru писал о выделении средств на проведение газа в частный сектор на Голом Камне в Нижнем Тагиле.

Жители Свердловской области могут подать заявку на газификацию через чат-бот
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#Александра Логинова#ГАЗ#Природный газ#Бытовой газ#Льготы#Газификация#Екатеринбург
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