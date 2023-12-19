Дополнен перечень льготных категорий имеющих право на социальную газификацию

В льготном списке уже состоят малоимущие, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане, а также неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Россияне, получающие пенсию досрочно, в том числе по инвалидности, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны и инвалиды боевых действий также могут участвовать в программе, анонсированной президентом.