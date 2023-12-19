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В Свердловской области запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам

Дополнительные поезда появятся в Свердловской области на новогодних праздниках

19 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

В Свердловской области запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам

Для жителей Свердловской области запустят дополнительные поезда дальнего следования. Они появятся в конце декабря — начале января.

Поезда будут ездить по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба РЖД. Транспорт пустят по направлениям Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск.

Отмечается, что в поездах есть места для инвалидов. Также там доступна услуга перевозки питомцев без сопровождения хозяев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начнут курсировать новые скоростные электрички «Ласточки». Они появятся в конце декабря.

В Свердловской области начнут курсировать поезда повышенной комфортности
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