Дополнительные поезда появятся в Свердловской области на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Поезда будут ездить по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба РЖД. Транспорт пустят по направлениям Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск.
Отмечается, что в поездах есть места для инвалидов. Также там доступна услуга перевозки питомцев без сопровождения хозяев.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области начнут курсировать новые скоростные электрички «Ласточки». Они появятся в конце декабря.