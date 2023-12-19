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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Бастрыкин заинтересовался делом девочки-«маугли» из Екатеринбурга

Глава СК Свердловской области доложит Бастрыкину по делу девочки из дома с крестами

19 декабря 2023, 16:56
Фото: Midjourney

Бастрыкин заинтересовался делом девочки-«маугли» из Екатеринбурга

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сделать доклад о том, как продвигается дело 13-летней девочки из Екатеринбурга.

Мама девочки не разрешала ребенку посещать школу. Более того, девочка жила в доме с крестами. Теперь руководитель СК Свердловской области Анатолий Надбитов должен предоставить отчет о судьбе девочке Бастрыкину.

Сообщается, что правоохранительные органы должны будут отметить, как жила девочка, почему она не посещала школу.

Напомним, что девочку нашли в одной из квартир Екатеринбурга. Известно, что ребенок не учился, почти не ел.

Мама девочки, в свою очередь, отмечала, что органы опеки решили забрать ее ребенка. Сама девочка сейчас в профилактическом центре, ее состояние описывают, как удовлетворительное.

Он все знал. Соседом девочки из дома с крестами в Екатеринбурге оказался полицейский
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