Глава СК Свердловской области доложит Бастрыкину по делу девочки из дома с крестами

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Мама девочки не разрешала ребенку посещать школу. Более того, девочка жила в доме с крестами. Теперь руководитель СК Свердловской области Анатолий Надбитов должен предоставить отчет о судьбе девочке Бастрыкину.
Сообщается, что правоохранительные органы должны будут отметить, как жила девочка, почему она не посещала школу.
Напомним, что девочку нашли в одной из квартир Екатеринбурга. Известно, что ребенок не учился, почти не ел.
Мама девочки, в свою очередь, отмечала, что органы опеки решили забрать ее ребенка. Сама девочка сейчас в профилактическом центре, ее состояние описывают, как удовлетворительное.