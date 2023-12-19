tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Свердловские мастера стали популярны на выставке промыслов «Ладья»

Изделия свердловских промыслов привлекли внимание коллекционеров со всей России

19 декабря 2023, 16:31
Фото: 1MI

Свердловские мастера стали популярны на выставке промыслов «Ладья»

В московском «Экспоцентре» проходит выставка художественных промыслов «Ладья».

Предприятия и ремесленники со всего региона представили свои товары в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает официальный сайт правительства Свердловской области, представленная продукция, в частности, изделия из дерева, подносы и другие предметы народного искусства заинтересовали покупателей со всей страны.

Оказалось, что продукцию уральских мастеров приобрели госслужащие. В частности, поднос купила Мария Захарова. Кроме того, в рамках мероприятия были проведены мастер-классы по дереву, роспись подносов, а также различные конкурсы и лотереи.

Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил Михаил Мишустин.

Удмуртская национальная свадьба пройдет на выставке-форуме «Россия»
Узнать подробнее
Читайте также:
О чувстве гордости на выставке «Россия» рассказали 97% посетителейВ день Ставрополья на выставке «Россия» ожидается оригинальная программаЕвгений Куйвашев на выставке «Россия» представил проекты Урала для развития страны
#Общество#Свободное время#Выставка#Свердловская область#Искусство#Выставка-ярмарка#Народное искусство#Народный промысел#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Сегодня, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Сегодня, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40