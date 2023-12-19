Изделия свердловских промыслов привлекли внимание коллекционеров со всей России

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Предприятия и ремесленники со всего региона представили свои товары в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает официальный сайт правительства Свердловской области, представленная продукция, в частности, изделия из дерева, подносы и другие предметы народного искусства заинтересовали покупателей со всей страны.
Оказалось, что продукцию уральских мастеров приобрели госслужащие. В частности, поднос купила Мария Захарова. Кроме того, в рамках мероприятия были проведены мастер-классы по дереву, роспись подносов, а также различные конкурсы и лотереи.
Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил Михаил Мишустин.