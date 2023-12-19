Изделия свердловских промыслов привлекли внимание коллекционеров со всей России

Предприятия и ремесленники со всего региона представили свои товары в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает официальный сайт правительства Свердловской области, представленная продукция, в частности, изделия из дерева, подносы и другие предметы народного искусства заинтересовали покупателей со всей страны.