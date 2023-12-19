Известный ночной клуб Екатеринбурга «James» навсегда закроется после новогодней ночи

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Руководство клуба решилось на смену формата после 16 лет работы учреждения. Было принято решение открыть ресторан.
С нового 2024 года внутри начнутся работы по реконструкции. Уже объявлена распродажа предметов внутренней обстановки. Например, можно будет купить на себе память стойку бара или мебель. Аукцион предметов интерьера будет проходить до конца 2023 года.
Детали стиля нового заведения и дату его открытия владельцы пока не называют, но уточняют, что действующий персонал без работы не останется.
Ранее в Екатеринбурге со второй попытки был открыт «Руки вверх! Бар» с атмосферой 90-х. В первый день работы заведения внутри стало плохо посетительнице и приезжал ОМОН.