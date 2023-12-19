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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Екатеринбурге паб «James» станет рестораном

Известный ночной клуб Екатеринбурга «James» навсегда закроется после новогодней ночи

19 декабря 2023, 15:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге паб «James» станет рестораном

Ночное заведение Екатеринбурга, столь полюбившееся публичным людям Уральской столицы и гастролирующим звездам, устарело, по мнению владельцев.

Руководство клуба решилось на смену формата после 16 лет работы учреждения. Было принято решение открыть ресторан.

С нового 2024 года внутри начнутся работы по реконструкции. Уже объявлена распродажа предметов внутренней обстановки. Например, можно будет купить на себе память стойку бара или мебель. Аукцион предметов интерьера будет проходить до конца 2023 года.

Детали стиля нового заведения и дату его открытия владельцы пока не называют, но уточняют, что действующий персонал без работы не останется.

Ранее в Екатеринбурге со второй попытки был открыт «Руки вверх! Бар» с атмосферой 90-х. В первый день работы заведения внутри стало плохо посетительнице и приезжал ОМОН.

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