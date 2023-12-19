Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
22-летний Кирилл — старший ребенок в многодетной семье. Еще у него есть пять несовершеннолетних братьев и сестер. Контракт с ЧВК он подписал в начале этого года, отбывая наказание в колонии.
Месяц он был на обучении, а после попал на передовую. Летом получил ранение и вернулся домой в конце ноября после госпиталя. При этом ему дали справку из колонии о помиловании, — рассказала TagilCity.ru тетя бойца Ольга Александровна.
Ранение у Кирилла оказалось тяжелым. Согласно выписному эпикризу (имеется в распоряжении редакции), он получил огнестрельное осколочное ранение с многооскольчатым переломом правой руки. Локтевой сустав оказался полностью раздроблен. Несмотря на проведенную экстренную операцию еще в военном госпитале, рука у Кирилла практически не разгибается. Однако получить дальнейшую медицинскую помощь от государства он не может, так как у него нет статуса участника боевых действий.
У него есть все документы, что ранение тяжелое, что делали операцию, так как сустав полностью раздроблен. Рука у него сейчас не действует. Они с матерью пошли в военкомат в Нижнем Тагиле. Там попросили приписное, они его привезли. Но ему не выдали военный билет, ничего не сказали. Мы не знаем, куда теперь идти, в какие двери стучаться, — сообщила тетя Кирилла.
Больше всего родные парня переживают, что время для проведения восстановительной операции будет упущено, и он останется с неподвижной рукой.
Он такой молодой. Как ему жить? Кто его будет содержать? Я нашла ему халтурку сторожем подработать. Но это же не работа. Ни трудоустройства, ни стажа, ничего. Он правша, он левой рукой даже писать не может. Время уходит, рука атрофируется. Я тут смотрю, у него какое-то загноение пошло, я давай его своими силами лечить. Но надо ведь в больницу ехать, — считает Ольга Александровна.
Тетя Кирилла отмечает, что даже, несмотря на несгибающуюся руку, он пытается работать и старается помогать семье финансово:
Кирилл еще и маме помогает, зарабатывая эти гроши на подработках. Его младшим сестренкам два года, они двойняшки. И он сейчас зарабатывает, чтобы купить им крутые костюмы и подарки на Новый год. Он и братьям помогал, когда был на СВО, все перечисленные ему вознаграждения он отправлял маме, чтобы помочь в бытовом вопросе, чтобы одеть всю семью на зиму. Он по сути и готов был остаться воевать, но с одной рукой кому он там нужен? В госпитале он помогал ребятам с тяжелыми ранениями, помогал персоналу госпиталя. Он отвечал всем, что ноги ходят, одна рука работает, значит я должен помочь, тем кому плохо. И мне, и всем близким больно за то что, человека оставили по сути на обочине. А у него есть желание работать, и желание это огромное, ему хочется отношений с девушкой, а он даже вещи одеть без помощи не всегда может.
Ранее во время прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что бывшие бойцы ЧВК имеют право на все социальные льготы и поддержку со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий.