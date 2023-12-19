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Бывший боец ЧВК из поселка под Нижним Тагилом добивается медпомощи после ранения

Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения

19 декабря 2023, 08:25
Фото: tagilcity.ru

Бывший боец ЧВК из поселка под Нижним Тагилом добивается медпомощи после ранения

Житель поселка Висим под Нижним Тагилом не может добиться медицинской помощи после ранения на СВО. Дело в том, что в зону боевых действий Кирилл попал, подписав контракт с ЧВК, и поэтому не имеет официального статуса участника боевых действий.

22-летний Кирилл — старший ребенок в многодетной семье. Еще у него есть пять несовершеннолетних братьев и сестер. Контракт с ЧВК он подписал в начале этого года, отбывая наказание в колонии.

Месяц он был на обучении, а после попал на передовую. Летом получил ранение и вернулся домой в конце ноября после госпиталя. При этом ему дали справку из колонии о помиловании, — рассказала TagilCity.ru тетя бойца Ольга Александровна.

Ранение у Кирилла оказалось тяжелым. Согласно выписному эпикризу (имеется в распоряжении редакции), он получил огнестрельное осколочное ранение с многооскольчатым переломом правой руки. Локтевой сустав оказался полностью раздроблен. Несмотря на проведенную экстренную операцию еще в военном госпитале, рука у Кирилла практически не разгибается. Однако получить дальнейшую медицинскую помощь от государства он не может, так как у него нет статуса участника боевых действий.

У него есть все документы, что ранение тяжелое, что делали операцию, так как сустав полностью раздроблен. Рука у него сейчас не действует. Они с матерью пошли в военкомат в Нижнем Тагиле. Там попросили приписное, они его привезли. Но ему не выдали военный билет, ничего не сказали. Мы не знаем, куда теперь идти, в какие двери стучаться, — сообщила тетя Кирилла.
Ранение КириллаРанение Кирилла
Ранение КириллаРанение Кирилла
Ранение Кирилла
Фото: tagilcity.ru

Больше всего родные парня переживают, что время для проведения восстановительной операции будет упущено, и он останется с неподвижной рукой.

Он такой молодой. Как ему жить? Кто его будет содержать? Я нашла ему халтурку сторожем подработать. Но это же не работа. Ни трудоустройства, ни стажа, ничего. Он правша, он левой рукой даже писать не может. Время уходит, рука атрофируется. Я тут смотрю, у него какое-то загноение пошло, я давай его своими силами лечить. Но надо ведь в больницу ехать, — считает Ольга Александровна.

Тетя Кирилла отмечает, что даже, несмотря на несгибающуюся руку, он пытается работать и старается помогать семье финансово:

Кирилл еще и маме помогает, зарабатывая эти гроши на подработках. Его младшим сестренкам два года, они двойняшки. И он сейчас зарабатывает, чтобы купить им крутые костюмы и подарки на Новый год. Он и братьям помогал, когда был на СВО, все перечисленные ему вознаграждения он отправлял маме, чтобы помочь в бытовом вопросе, чтобы одеть всю семью на зиму. Он по сути и готов был остаться воевать, но с одной рукой кому он там нужен? В госпитале он помогал ребятам с тяжелыми ранениями, помогал персоналу госпиталя. Он отвечал всем, что ноги ходят, одна рука работает, значит я должен помочь, тем кому плохо. И мне, и всем близким больно за то что, человека оставили по сути на обочине. А у него есть желание работать, и желание это огромное, ему хочется отношений с девушкой, а он даже вещи одеть без помощи не всегда может.

Ранее во время прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что бывшие бойцы ЧВК имеют право на все социальные льготы и поддержку со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий.

Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку
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