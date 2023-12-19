Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения

Ранение у Кирилла оказалось тяжелым. Согласно выписному эпикризу (имеется в распоряжении редакции), он получил огнестрельное осколочное ранение с многооскольчатым переломом правой руки. Локтевой сустав оказался полностью раздроблен. Несмотря на проведенную экстренную операцию еще в военном госпитале, рука у Кирилла практически не разгибается. Однако получить дальнейшую медицинскую помощь от государства он не может, так как у него нет статуса участника боевых действий.