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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Федерация профсоюзов Свердловской области предложила отметить 90-летие региона

Каждый житель Свердловской области получит подарок в честь 90-летия региона

19 декабря 2023, 11:50
Фото: Midjourney

Федерация профсоюзов Свердловской области предложила отметить 90-летие региона

В 2024 году Свердловская область отпразднует свое 90-летие, и федерация профсоюзов региона в честь этого предложила всем дать презент.

Глава федерации Андрей Ветлужских отметил, что все жители области должны почувствовать себя частью празднования юбилея региона. Чтобы узнать, что хотят видеть в качестве подарка жители, будет проведен опрос.

Как возможные варианты озвучены: памятная медаль или другие предметы, напоминающие о 90-летии региона. Сама идея подарка одобрена Союзом промышленников и предпринимателей области.

Голосование будет проходить на портале обратной связи «Госуслуги», а также в социальных сетях, сообщает информационный портал Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Награда#Подарок#Голосование#Камилла Булгакова
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