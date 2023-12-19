Каждый житель Свердловской области получит подарок в честь 90-летия региона

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Глава федерации Андрей Ветлужских отметил, что все жители области должны почувствовать себя частью празднования юбилея региона. Чтобы узнать, что хотят видеть в качестве подарка жители, будет проведен опрос.
Как возможные варианты озвучены: памятная медаль или другие предметы, напоминающие о 90-летии региона. Сама идея подарка одобрена Союзом промышленников и предпринимателей области.
Голосование будет проходить на портале обратной связи «Госуслуги», а также в социальных сетях, сообщает информационный портал Свердловской области.
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