Машина скорой помощи пыталась скрыться от полицейских в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В одном из автомобилей полицейские по громкоговорителю требовали от водителя снизить скорость и припарковаться, однако он этого не делал, пишет Е1.
В свердловском Минздраве пояснили, что это автомобиль частной неотложной помощи. По неподтвержденным данным, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.
В УГИБДД Екатеринбурга рассказали, что инцидент случился 17 декабря. Водитель был пойман и привлечен к ответственности. Пока выясняется, кому принадлежит автомобиль скорой помощи и в чем была причина задержания.
Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге ГИБДД гонялась за водителем-иностранцем.