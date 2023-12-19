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Полицейские устроили погоню за машиной скорой помощи в Екатеринбурге

Машина скорой помощи пыталась скрыться от полицейских в Екатеринбурге

19 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

Полицейские устроили погоню за машиной скорой помощи в Екатеринбурге

Автомобиль скорой помощи пытался скрыться от полицейских в Екатеринбурге. В результате началась погоня. Три автомобиля со спецсигналами ехали по улице Куйбышева. А впереди всех следовала «скорая».

В одном из автомобилей полицейские по громкоговорителю требовали от водителя снизить скорость и припарковаться, однако он этого не делал, пишет Е1.

В свердловском Минздраве пояснили, что это автомобиль частной неотложной помощи. По неподтвержденным данным, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В УГИБДД Екатеринбурга рассказали, что инцидент случился 17 декабря. Водитель был пойман и привлечен к ответственности. Пока выясняется, кому принадлежит автомобиль скорой помощи и в чем была причина задержания.

Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге ГИБДД гонялась за водителем-иностранцем.

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