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Мать девочки, изъятой из квартиры в Екатеринбурге, осудила органы опеки

Мать девочки, изъятой из квартиры в Екатеринбурге, оправдала себя

19 декабря 2023, 10:17
Фото: Midjourney

Мать девочки, изъятой из квартиры в Екатеринбурге, осудила органы опеки

Мать 13-летней девочки из Екатеринбурга, которую забрали органы опеки, выразила свое недовольство их работой, сравнив с западными странами.

Женщина отметила, что за рубежом детей отбирают у родителей. И теперь, по ее словам, в России происходит тоже самое. Она также рассказала, что начальница органов опеки выразила желание отправить ее в психиатрическую клинику.

Кроме того, женщина заявила, что ее дочь находится в состоянии сильного стресса. Вместе с тем соседи слышали крики девочки, которую, как им кажется, била мама. Дверь в квартиру никто не открывал, тогда сотрудники полиции ее выломали. Теперь женщине грозит лишение родительских прав. Сама семья стоит на учете, сообщает ЕАН.

Ранее сообщалось, что дети пропавшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попали в больницу.

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#Дети#Криминал#Опека#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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