Мать девочки, изъятой из квартиры в Екатеринбурге, оправдала себя

Кроме того, женщина заявила, что ее дочь находится в состоянии сильного стресса. Вместе с тем соседи слышали крики девочки, которую, как им кажется, била мама. Дверь в квартиру никто не открывал, тогда сотрудники полиции ее выломали. Теперь женщине грозит лишение родительских прав. Сама семья стоит на учете, сообщает ЕАН.