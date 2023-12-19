Мать девочки, изъятой из квартиры в Екатеринбурге, оправдала себя

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Женщина отметила, что за рубежом детей отбирают у родителей. И теперь, по ее словам, в России происходит тоже самое. Она также рассказала, что начальница органов опеки выразила желание отправить ее в психиатрическую клинику.
Кроме того, женщина заявила, что ее дочь находится в состоянии сильного стресса. Вместе с тем соседи слышали крики девочки, которую, как им кажется, била мама. Дверь в квартиру никто не открывал, тогда сотрудники полиции ее выломали. Теперь женщине грозит лишение родительских прав. Сама семья стоит на учете, сообщает ЕАН.
Ранее сообщалось, что дети пропавшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попали в больницу.