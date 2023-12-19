tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мать погибшей артистки из Краснотурьинска получит миллион

Миллион выплатят маме погибшей в ДТП актрисы из Краснотурьинска

19 декабря 2023, 13:21
Фото: Midjourney

Мать погибшей артистки из Краснотурьинска получит миллион

Мама артистки из Краснотурьинска, которая погибла в ДТП, вполучит один миллион рублей от виновника аварии. Погибшая девушка была актрисой местного кукольного театра.

Миллион рублей ее матери выплатят в качестве компенсации морального вреда, сообщает Свердловский облсуд.

Иск подала сама женщина. Ее требования были удовлетворены не в полном объеме — она запрашивала два миллиона.

Трагедия случилась осенью прошлого года. Это произошло на трассе под Екатеринбургом. Тогда грузовик выехал на встречку и столкнулся с автобусом с артистами. Автомобилист отправился в колонию на три года.

Сломали нос и очки: в Реже ребенок получил компенсацию за полученную в лагере травму
Узнать подробнее
Читайте также:
Застройщик отказался платить компенсации за задержку сдачи квартир в Екатеринбурге«Аэрофлот» начнет выплачивать компенсации пассажирам за задержку рейсовКакую компенсацию получат родители детей, попавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
#Происшествия#ДТП#Краснотурьинск#Автобус#Компенсация#Водитель#Грузовик#Актриса#Авария#Миллион#Дарья Сорокина#Свердловский облсуд
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Сегодня, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Сегодня, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40