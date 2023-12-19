Миллион выплатят маме погибшей в ДТП актрисы из Краснотурьинска

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Миллион рублей ее матери выплатят в качестве компенсации морального вреда, сообщает Свердловский облсуд.
Иск подала сама женщина. Ее требования были удовлетворены не в полном объеме — она запрашивала два миллиона.
Трагедия случилась осенью прошлого года. Это произошло на трассе под Екатеринбургом. Тогда грузовик выехал на встречку и столкнулся с автобусом с артистами. Автомобилист отправился в колонию на три года.