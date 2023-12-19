Мнение эксперта: что означает выход Wildberries в Китай для отечественного бизнеса

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Журналисты RuNews24.ru обратились к эксперту — члену генерального совета «Деловой России» Дмитрию Мариничеву, чтобы он прокомментировал заявление Татьяны Бакальчук и объяснил, будет ли приход азиатских продавцов влиять на российских поставщиков. Ведь на площадке уже есть российские предприниматели, перепродающие китайские товары. По словам Мариничева, ситуация не так страшна, как может показаться, и польза в первую очередь будет для покупателей.
«Конкуренция между производителями и продавцами на маркетплейсе зависит от политики самих продавцов. Если они решат работать с Wildberries и продавать свой товар там, то будет наблюдаться сжатие каналов перепродажи. Однако есть возможность вести гибкую политику, допуская альтернативные каналы, чтобы увеличить присутствие товара или услуги. Так что нельзя однозначно сказать, что все будет плохо. Здесь много факторов, которые зависят от решений продавцов и производителей, а также от самого товара», — отметил Дмитрий Мариничев.
По мнению эксперта, маловероятно, что большое количество китайских продавцов одновременно начнут продавать на площадке. Следует помнить, что китайское производство достаточно замкнутое на свой рынок, и не все продавцы стремятся выходить на зарубежные площадки или работать с маркетплейсами.
«Сама новость хороша для потребителя, так как будет больше предложений и участников на площадке. Конечно, это изменит существующую картину, но это процесс, который займет много времени. И в целом сложно однозначно предсказать результат», — подытожил специалист.