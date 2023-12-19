Мнение эксперта: что означает выход Wildberries в Китай для отечественного бизнеса

«Конкуренция между производителями и продавцами на маркетплейсе зависит от политики самих продавцов. Если они решат работать с Wildberries и продавать свой товар там, то будет наблюдаться сжатие каналов перепродажи. Однако есть возможность вести гибкую политику, допуская альтернативные каналы, чтобы увеличить присутствие товара или услуги. Так что нельзя однозначно сказать, что все будет плохо. Здесь много факторов, которые зависят от решений продавцов и производителей, а также от самого товара», — отметил Дмитрий Мариничев.