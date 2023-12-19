tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В день открытия главной елки в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя

На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя

19 декабря 2023, 11:26
Фото: tagilcity.ru

В день открытия главной елки в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя

27 декабря, в день праздничного открытия ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле, ограничат продажу алкогольной продукции.

Запрет на реализацию спиртных напитков будет действовать с 16.00 до 20.00 в квадрате: проспект Мира — улица Горошникова — улица Пархоменко — улица Карла Маркса. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Квадрат, где будет действовать запрет на продажу алкоголяКвадрат, где будет действовать запрет на продажу алкоголя
Квадрат, где будет действовать запрет на продажу алкоголя
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ледовый городок в Нижнем Тагиле в этом году будет посвящен русскому алфавиту. Фигуры будут создавать местные мастера в рамках симпозиума. Также на площади разместят три горки разных размеров, а на проспекте Строителей появится каток, который завоевал популярность среди тагильчан в прошлом году.

Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Нижнего Тагила вновь появится ледяной катокСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевлеГде появятся ледовые городки в Екатеринбурге
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Алкоголь#Ледовый городок#Симпозиум#Запрет#Анна Григорьева#Горки#Каток#Русский алфавит
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Сегодня, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40