На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Запрет на реализацию спиртных напитков будет действовать с 16.00 до 20.00 в квадрате: проспект Мира — улица Горошникова — улица Пархоменко — улица Карла Маркса. Об этом говорится в постановлении администрации города.
Напомним, ледовый городок в Нижнем Тагиле в этом году будет посвящен русскому алфавиту. Фигуры будут создавать местные мастера в рамках симпозиума. Также на площади разместят три горки разных размеров, а на проспекте Строителей появится каток, который завоевал популярность среди тагильчан в прошлом году.