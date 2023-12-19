На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя

Напомним, ледовый городок в Нижнем Тагиле в этом году будет посвящен русскому алфавиту. Фигуры будут создавать местные мастера в рамках симпозиума. Также на площади разместят три горки разных размеров, а на проспекте Строителей появится каток, который завоевал популярность среди тагильчан в прошлом году.